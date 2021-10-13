Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию Большой кольцевой линии метро, которую открыли весной этого года в составе целого участка. Название выбирали сами москвичи на "Активном гражданине". В будущем на станции можно будет сделать пересадку на другую линию.

Платформа была запланирована еще в 1930-е годы прошлого века, но построили ее недавно. В дизайне преобладает глубокий темно-серый цвет в сочетании с алюминием и тематическими рисунками.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.