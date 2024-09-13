Телеканал Москва 24 посетил завод по производству электробусов в Сокольниках

В Москве на маршрут вышел двухтысячный электробус последней модели. Он может проехать большее расстояние без подзарядки, чем прошлые модели, в нем улучшили климат-контроль, а в салоне появилась умная подсветка. Юбилейный электробус был создан на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе.

На заводе побывали ведущие программы "Москва сегодня" Света Доброхотова и Наташа Мезина. Они узнали, как проектировали электробус. А также какую еще современную городскую технику презентовали в столице за последнее время. Это и многое другое смотрите 14 сентября в 10:20 в программе "Москва сегодня".