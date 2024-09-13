Новости регионов: аэропорт Красноярска скорректировал расписание из-за густого тумана

Аэропорт Красноярска корректирует расписание из-за густого тумана. Так, четыре рейса – два из Москвы и по одному из Иркутска и Новосибирска – отправлены на запасные аэродромы в Кемерово и Абакан. Похожая ситуация сложилась и в Екатеринбурге.

Тем временем в Ростовской области гроза стала причиной крупного природного пожара. Молния ударила в поле недалеко от центральной футбольной арены. После этого там загорелась сухая трава и кустарники на территории между Ростовом-на-Дону и Батайском. Быстро справиться с огнем у пожарных не получилось, так как мешал сильный ветер.

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