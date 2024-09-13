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13 сентября, 08:30

Транспорт

Новости регионов: аэропорт Красноярска скорректировал расписание из-за густого тумана

Новости регионов: аэропорт Красноярска скорректировал расписание из-за густого тумана

Новые зарядки с системой Face ID могут появиться в столице осенью 2024 года

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 13 сентября

Провоз велосипедов в поездах ЦППК станет бесплатным 14 сентября

Движение будет закрыто на улицах Москвы в связи с проведением Осеннего велофестиваля

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Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

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Новости часа: Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

Билет на высокоскоростной поезд между Москвой и Петербургом будет стоить около 10 тыс руб

Аэропорт Красноярска корректирует расписание из-за густого тумана. Так, четыре рейса – два из Москвы и по одному из Иркутска и Новосибирска – отправлены на запасные аэродромы в Кемерово и Абакан. Похожая ситуация сложилась и в Екатеринбурге.

Тем временем в Ростовской области гроза стала причиной крупного природного пожара. Молния ударила в поле недалеко от центральной футбольной арены. После этого там загорелась сухая трава и кустарники на территории между Ростовом-на-Дону и Батайском. Быстро справиться с огнем у пожарных не получилось, так как мешал сильный ветер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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