Работы по воссозданию трамвайной линии на улице Сергия Радонежского близки к завершению

Работы по воссозданию линии трамвая близки к завершению на улице Сергия Радонежского. На данный момент пути прокладывают на пересечении с Андроньевским проездом. Новый маршрут соединит существующие трамвайные пути на шоссе Энтузиастов, у станций метро "Римская" и "Площадь Ильича", а также на Андроньевской площади.

Ежедневно новой линией будут пользоваться порядка 20 тысяч пассажиров. Она должна улучшить доступность ближайших транспортных узлов.



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