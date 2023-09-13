Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами

На эстонской границе таможенники не пустили первую машину с российскими номерами. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Запрет въезда транспорта из России в Эстонию вступил в силу 13 сентября в 10:00. Страна таким образом следует инструкциям Еврокомиссии, которая выпустила разъяснения по применению санкций в отношении РФ.

Как рассказал водитель машины, которому не дали въехать в страну на пункте пропуска "Нарва-1", эстонские таможенники сообщили ему о запрете и направили обратно. Отмечается, что у водителя было двойное гражданство – России и Литвы.

При этом выезжать из Эстонии на автомобилях с российскими номерами могут все желающие. При этом запрет не действует на мотоциклы и прицепы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.