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13 сентября, 21:30

Транспорт

Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами

Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами

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На эстонской границе таможенники не пустили первую машину с российскими номерами. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Запрет въезда транспорта из России в Эстонию вступил в силу 13 сентября в 10:00. Страна таким образом следует инструкциям Еврокомиссии, которая выпустила разъяснения по применению санкций в отношении РФ.

Как рассказал водитель машины, которому не дали въехать в страну на пункте пропуска "Нарва-1", эстонские таможенники сообщили ему о запрете и направили обратно. Отмечается, что у водителя было двойное гражданство – России и Литвы.

При этом выезжать из Эстонии на автомобилях с российскими номерами могут все желающие. При этом запрет не действует на мотоциклы и прицепы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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