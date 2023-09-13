В столице начали останавливать самокатчиков и проверять их документы

Инспекторы ДПС начали останавливать самокатчиков и проверять документы. Кадрами таких проверок делятся очевидцы в соцсетях. Любителям электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности стоит привыкать к контролю.

Дело в том, что Минтранс РФ уже подготовил документ, по которому владельцев СИМ обяжут останавливаться по требованию ГИБДД, регистрироваться в федеральном реестре и проходить медицинское освидетельствование в случае опьянения. Это лишь часть новых поправок в ПДД.

Каких еще правил придется придерживаться водителям электронных устройств? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.