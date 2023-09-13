13 сентября, 13:45Транспорт
Новая конечная станция для электробусов открылась у платформы МЦД-2 Остафьево
Новая конечная станция для автобусов и электробусов открылась у платформы МЦД-2 Остафьево. В Троицком и Новомосковском округах активно развивается транспортная сеть, добавляются новые маршруты, которые будут там обслуживаться.
На данный момент в городе уже более 150 таких конечных. Станцию у Остафьево также оформили в едином стиле московского транспорта и оснастили современным оборудованием.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.