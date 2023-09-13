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13 сентября, 13:45

Транспорт

Новая конечная станция для электробусов открылась у платформы МЦД-2 Остафьево

Новая конечная станция для электробусов открылась у платформы МЦД-2 Остафьево

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Новая конечная станция для автобусов и электробусов открылась у платформы МЦД-2 Остафьево. В Троицком и Новомосковском округах активно развивается транспортная сеть, добавляются новые маршруты, которые будут там обслуживаться.

На данный момент в городе уже более 150 таких конечных. Станцию у Остафьево также оформили в едином стиле московского транспорта и оснастили современным оборудованием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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