13 сентября, 07:15Транспорт
Минтранс РФ предложил ставить электросамокаты на учет в федеральном реестре
Новые правила готовят для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Согласно проекту Минтранса РФ, владельцев могут обязать ставить электросамокаты на учет в федеральном реестре.
Также водители должны будут останавливаться по требованию инспекторов, проходить медосвидетельствование и действовать по регламенту в случае аварии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также