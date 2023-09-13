Минтранс РФ предложил ставить электросамокаты на учет в федеральном реестре

Новые правила готовят для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Согласно проекту Минтранса РФ, владельцев могут обязать ставить электросамокаты на учет в федеральном реестре.

Также водители должны будут останавливаться по требованию инспекторов, проходить медосвидетельствование и действовать по регламенту в случае аварии.

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