ЦБ расширил тариф ОСАГО на 26% в обе стороны

Центробанк расширил тарифный коридор ОСАГО на 26% в обе стороны. Теперь стоимость страховки для аварийных водителей будет расти с учетом роста цен на запчасти.

Для легковых гражданских автомобилей базовую ставку будет устанавливать страховщик. При этом благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

