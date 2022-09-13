Авиакомпания задержала вылет из Москвы в Египет почти на сутки

Вместо "все включено" в Египте – подмосковные гостиницы. Рейс из Москвы в Шарм-эль-Шейх туристы ожидали с утра 13 сентября. Авиакомпания задержала вылет почти на сутки.

На время ожидания всех расселили по отелям, однако перед этим людям пришлось 9 часов провести в аэропорту. На что по правилам могут рассчитывать пассажиры в случае такой длительной задержки самолета? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.