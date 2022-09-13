17:30
У Павелецкого вокзала организовали удобную посадку и высадку пассажиров. Автобусы и трамваи больше не будут задерживаться в заторах на Павелецкой площади.
Проблемы были связаны с тем, что пассажиров в районе вокзала высаживали буквально на проезжую часть, не хватало пешеходных переходов. Внесли несколько изменений, которые упростят движение перекрестка, где скапливался общественный транспорт. Например, перед Садовым кольцом появилась выделенная полоса.
На прилегающей к Павелецкому вокзалу Кожевнической улице организовано четыре пешеходных перехода. Также здесь будет 10 велопарковок и зарядная станция для электросамокатов. Работы практически завершены, остается поставить дорожные знаки и настроить светофоры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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