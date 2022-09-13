ЦОДД оценил московский трафик в час пик в 6 баллов

Вечером 13 сентября в Москве ожидали трафик не ниже 7 баллов. В ЦОДД предупреждали и рекомендовали водителям пересесть на общественный транспорт. Судя по всему, многие воспользовались рекомендациями.

Прогноз трафика составил 6 баллов в час пик. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.