Полисы ОСАГО подорожали в России

Полисы ОСАГО подорожали. Раньше верхняя планка была около шести тысяч рублей, сейчас – более семи тысяч. Коридор базового тарифа расширили на 26% в обе стороны.

Как сообщили в Центробанке, это необходимо страховщикам из-за подорожания запчастей. Сколько будет стоить ОСАГО после расширения базового тарифа? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.