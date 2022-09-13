Новая дорога свяжет город Одинцово, Рублево-Успенское, Можайское и Минское шоссе

На западе Московской области появится новая дорога. Она свяжет город Одинцово, Рублево-Успенское, Можайское и Минское шоссе. Также планируется реконструировать дорогу на Рублевке.

Когда появится новая трасса и где станет проще проехать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.