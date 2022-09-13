Дептранс посоветовал водителям пересесть на общественный транспорт вечером 13 сентября

Дептранс посоветовал столичным водителям пересесть на общественный транспорт вечером 13 сентября. В Москве ожидаются колоссальные заторы.

В ЦОДД рассказали, где придется потолкаться и сколько баллов ждать по десятибалльной шкале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.