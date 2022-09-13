Несколько авиакомпаний РФ вскоре возобновят полеты на Кубу

Несколько российских авиакомпаний возобновят полеты на Кубу. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте федерального агентства.

По его информации, министр туризма Кубы в ходе рабочего визита в Россию провел переговоры с главой Росавиации Александром Нерадько. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.