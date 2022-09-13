На Горьковском шоссе в Балашихе можно будет разгоняться до 80 километров в час. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры области. Речь идет об участке с 15 по 30 километр. Там решили увеличить скоростной режим с 1 октября.

Это сделает трассу более проходимой. Заторов станет меньше, а местные жители смогут быстрее добираться до работы. Ежедневно по участку проезжает около 154 тысяч машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.