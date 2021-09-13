Москвичи выбрали имя для первого электрического речного трамвая

12:15
Москвичи определились с названием первого речного электротрамвая. Голосование прошло на портале "Активный гражданин". Вариантов было пять: "Жужа", "Синичка", "Сетунь", "Яуза" или "Неглинка". Выиграла "Синичка".
Электросудно начнет курсировать в следующем году. В городе планируют запустить два тестовых маршрута: Фили – Киевский вокзал и Автозаводский мост – Печатники.
Оплатить проезд можно будет "Тройкой", а также банковской картой. Заработает и система Face Pay, пассажиры смогут ездить по биометрии.
В салоне будут Wi-Fi, USB-зарядки, а также отдельное пространство, где можно оставить велосипеды с самокатами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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