Москвичи выбрали имя для первого электрического речного трамвая

Москвичи определились с названием первого речного электротрамвая. Голосование прошло на портале "Активный гражданин". Вариантов было пять: "Жужа", "Синичка", "Сетунь", "Яуза" или "Неглинка". Выиграла "Синичка".

Электросудно начнет курсировать в следующем году. В городе планируют запустить два тестовых маршрута: Фили – Киевский вокзал и Автозаводский мост – Печатники.

Оплатить проезд можно будет "Тройкой", а также банковской картой. Заработает и система Face Pay, пассажиры смогут ездить по биометрии.

В салоне будут Wi-Fi, USB-зарядки, а также отдельное пространство, где можно оставить велосипеды с самокатами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.