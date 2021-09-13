Система Face Pay заработала в тестовом режиме еще на 5 линиях метро

Оплата "лицом" заработала еще на 5 линиях московского метро. Тестирование системы Face Pay запустили одновременно на Калининской, Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линиях.

Таким образом, она работает уже на 9 линиях подземки. Принять участие в тест-драйве оплаты "лицом" может любой желающий – заявки принимаются на сайте московского метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



