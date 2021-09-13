В районе Шереметьево уменьшили количество ночных полетов из-за жалоб местных жителей на бесконечный шум. Теперь люди подстраиваются под новое расписание.

Ощутимы ли такие изменения для людей? И можно ли совсем избавиться от такой проблемы, например, перенести аэропорты подальше от городской застройки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.