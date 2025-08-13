ЦОДД рассказал о дорожной обстановке в Москве 13 августа

Общая интенсивность трафика в Москве 13 августа составляет 3 балла, сообщает ЦОДД.

Наиболее плотное движение в настоящий момент фиксируется на Ярославском и Волоколамском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Тульской эстакады и Гагаринского тоннеля.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Бутырской улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

