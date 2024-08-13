Проспект Багратиона позволил водителям добираться от МКАДа до "Москва-Сити" за семь минут

Как рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, после запуска проспекта Багратиона дорога от МКАДа до делового центра "Москва-Сити" стала занимать семь минут.

Проект уникальный, в том числе благодаря технологическим и инженерным решениям. Городская комиссия конкурса лучших строительных проектов 2023 года присудила ему победу в одной из номинаций.

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