13 августа, 19:30Транспорт
Проспект Багратиона позволил водителям добираться от МКАДа до "Москва-Сити" за семь минут
Как рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, после запуска проспекта Багратиона дорога от МКАДа до делового центра "Москва-Сити" стала занимать семь минут.
Проект уникальный, в том числе благодаря технологическим и инженерным решениям. Городская комиссия конкурса лучших строительных проектов 2023 года присудила ему победу в одной из номинаций.
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