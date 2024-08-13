Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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13 августа, 16:45

Транспорт

Новости часа: реконструкция станции Царицыно МЦД-2 выполнена почти на четверть

Новости часа: реконструкция станции Царицыно МЦД-2 выполнена почти на четверть

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию станции Царицыно МЦД-2 завершили почти на четверть. Об этом рассказали в департаменте строительства.

Линейки ко Дню знаний пройдут в московских школах 2 сентября, сообщили в департаменте образования.

Соревнования по экстремальным видам спорта пройдут в "Лужниках" в рамках фестиваля "Москва 2030", заявили организаторы.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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