13 августа, 16:45Транспорт
Новости часа: реконструкция станции Царицыно МЦД-2 выполнена почти на четверть
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию станции Царицыно МЦД-2 завершили почти на четверть. Об этом рассказали в департаменте строительства.
Линейки ко Дню знаний пройдут в московских школах 2 сентября, сообщили в департаменте образования.
Соревнования по экстремальным видам спорта пройдут в "Лужниках" в рамках фестиваля "Москва 2030", заявили организаторы.