Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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13 августа, 08:30

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Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 13 августа

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 13 августа

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В Москве 13 августа дороги будут загружены на 5–6 баллов, трудности в движении возникнут на Лужнецкой эстакаде, ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Строительные работы ведутся на участке 29–32-го и на 52-м километре МКАД. На Лужнецкой эстакаде и ТТК также идут ремонтные работы.

По данным Дептранса, свободное движение на проспекте Багратиона, МСД и Кутузовском проспекте

Ведомство также напомнило, что с 1 июля по будням в часы пик закрыта пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую, при этом в обратном направлении пересадка будет работать в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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