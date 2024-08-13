Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 13 августа

В Москве 13 августа дороги будут загружены на 5–6 баллов, трудности в движении возникнут на Лужнецкой эстакаде, ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Строительные работы ведутся на участке 29–32-го и на 52-м километре МКАД. На Лужнецкой эстакаде и ТТК также идут ремонтные работы.

По данным Дептранса, свободное движение на проспекте Багратиона, МСД и Кутузовском проспекте

Ведомство также напомнило, что с 1 июля по будням в часы пик закрыта пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую, при этом в обратном направлении пересадка будет работать в штатном режиме.

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