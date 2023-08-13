Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:30

Транспорт

Новости часа: участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" готов на 70%

Новости часа: участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" готов на 70%

В России заметно подорожали услуги такси

Собянин рассказал о ходе строительства Троицкой линии метро

Новости часа: дни "Московского долголетия" пройдут в Гостином дворе 14 и 15 августа

Российские туристы не могут покинуть Анталью около суток

Москва получит около 400 электробусов отечественного производства в этом году – Собянин

Новости часа: спасатели потушили пожар на складе в Подмосковье

Поезда на Казанском направлении 13 августа будут ходить по измененному графику

Новая разметка появилась на федеральных трассах РФ

Китайские компании начали поставлять в РФ автомобили с пробегом

Участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" готов уже на 70%, сообщил Сергей Собянин.

Новый пик температуры ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до +32 градусов, предупреждают синоптики.

Более 8 тысяч запросов от москвичей обработал чат-бот для проверки признаков самостроя за два года, сообщили в столичной Госинспекция по недвижимости.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметростроительствообществопогодагородвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика