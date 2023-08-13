17:30Транспорт
Новости часа: участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" готов на 70%
Участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" готов уже на 70%, сообщил Сергей Собянин.
Новый пик температуры ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до +32 градусов, предупреждают синоптики.
Более 8 тысяч запросов от москвичей обработал чат-бот для проверки признаков самостроя за два года, сообщили в столичной Госинспекция по недвижимости.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.