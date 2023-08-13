Новости часа: участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" готов на 70%

Участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" готов уже на 70%, сообщил Сергей Собянин.

Новый пик температуры ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до +32 градусов, предупреждают синоптики.

Более 8 тысяч запросов от москвичей обработал чат-бот для проверки признаков самостроя за два года, сообщили в столичной Госинспекция по недвижимости.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

