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Транспорт

Поезда на Казанском направлении 13 августа будут ходить по измененному графику

Поезда на Казанском направлении 13 августа будут ходить по измененному графику

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Поезда на Казанском направлении 13 августа ходят по измененному графику. Часть маршрутов будут следовать только от и до станции Перово, а некоторые рейсы отменены.

Поезда отправляются с увеличенными интервалами – от 20 до 40 минут. Также пассажиров попросили не пользоваться станцией Выхино, она может быть сильно загружена. Рекомендуют выбирать другие линии или наземный транспорт. Изменения нужны для подготовки к запуску МЦД-3. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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