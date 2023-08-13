Китайские компании начали поставлять в РФ автомобили с пробегом. Первая партия уже прибыла, почти все машины не старше пять лет.

Эксперты считают, что подержанные авто будут пользоваться спросом на российском рынке. Однако, предупредили эксперты, в Китае не очень бережно относятся к транспорту, а историю ремонта проверить очень сложно.

По данным аналитического агентства "Автостат", в этом году в России было продано более 52 тысяч подержанных автомобилей китайских брендов, что составляет около 2% всего рынка машин с пробегом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.