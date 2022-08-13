Число авиаперелетов в Москву и из Москвы остается стабильным, при этом количество пассажиров растет, сообщил Дептранс. Люди продолжают путешествовать по стране и за границу. В июле пассажиропоток московских аэропортов почти достиг показателей 2021 года.

Как отметила советник руководителя, руководитель блока PR и маркетинга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Юлия Темникова, в июле Шереметьево, Домодедово и Внуково приняли на 21% людей больше чем в июне, так на 1 миллион выросло число пассажиров внутренних рейсов и на 300 тысяч стал больше пассажиров международных рейсов.

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