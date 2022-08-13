На границе РФ и Эстонии образовались многочасовые пробки

Многочасовые пробки образовались на границе Эстонии и России. Уточняется, что свыше 800 легковых автомобилей пытаются выехать через пограничный пункт Нарва в настоящее время.

Срок задержки машин может составлять до 30 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.