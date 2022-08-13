Движение транспорта в ЮАО и ЮВАО ограничат из-за проведения фестиваля фейерверков

В выходные, 13 и 14 августа, в связи с проведением Международного фестиваля фейерверков "Ростех" с полудня и до окончания мероприятий будет ограничено движение транспорта в Южном и Юго-Восточном административных округах в районе Борисовских прудов и Батаевского проезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.