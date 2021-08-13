Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Санкт-Петербург интегрируют с МЦД-3

Высокоскоростную магистраль, которая в будущем свяжет Москву и Петербург, интегрируют в Московские центральные диаметры. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице в "ВКонтакте".

Пассажиры магистрали смогут пересаживаться на станции МЦД-3. Поезда будут останавливаться на платформах Зеленоград, Петровско-Разумовская, Рижская D3 и Ленинградском вокзале.

На базе этих станций создадут крупные ТПУ с пересадками на городской транспорт. Это разгрузит центральные транспортные артерии.

Новая скоростная железнодорожная магистраль сократит минимальное время поездки между Москвой и Питером с 4 до 2,5 часа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.