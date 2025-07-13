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13 июля, 14:15

Транспорт

На Воробьевых горах собрали уникальную коллекцию редкой техники к фестивалю "Ретрорейс"

На Воробьевых горах собрали уникальную коллекцию редкой техники к фестивалю "Ретрорейс"

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На Воробьевых горах в Москве проходит фестиваль "Ретрорейс". Гости могут увидеть уникальную коллекцию редкой техники – от легендарных моделей до эксклюзивных тюнингованных автомобилей.

В этом году мероприятие посвящено эпохе 2000-х годов. Директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко отметила, что именно в двухтысячные тюнинг стал одним из ключевых явлений транспортной культуры, а участники фестиваля стремились подчеркнуть индивидуальность своих машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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