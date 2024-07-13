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13 июля, 17:15

Транспорт

Большое число фото прислали в редакцию Москвы 24 для участия в розыгрыше "Троек"

Большое число фото прислали в редакцию Москвы 24 для участия в розыгрыше "Троек"

Звезда ряда советских фильмов принял участие в параде трамваев в Москве

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Еще три фото прислали москвичи для участия в розыгрыше лимитированных "Троек"

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Москвичи продолжают присылать фото для участия в розыгрыше лимитированных "Троек"

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Москвичи начали отправлять фото и видео для участия в розыгрыше лимитированных "Троек"

Москвичи продолжают присылать фотографии из столичного транспорта для участия в розыгрыше лимитированных карт "Тройка". К настоящему времени уже большое число жителей столицы выразили желание принять участие в конкурсе.

Присылайте снимки и видео, где вы в салоне поезда метро, МЦК, трамвая или электробуса, и делитесь вашими селфи с парада исторических трамваев в WhatsApp по номеру +7 (926) 266 24 24.

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транспортвидеоЕвгений Дуко
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