Большое число фото прислали в редакцию Москвы 24 для участия в розыгрыше "Троек"

Москвичи продолжают присылать фотографии из столичного транспорта для участия в розыгрыше лимитированных карт "Тройка". К настоящему времени уже большое число жителей столицы выразили желание принять участие в конкурсе.

Присылайте снимки и видео, где вы в салоне поезда метро, МЦК, трамвая или электробуса, и делитесь вашими селфи с парада исторических трамваев в WhatsApp по номеру +7 (926) 266 24 24.

