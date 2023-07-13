ФАС начала проверять, как авиакомпании формируют цены на билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Генпрокуратурой начали проверку авиакомпаний и аэропортов на предмет формирования цен на билеты. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

В ФАС подчеркнули, что в случае нарушений служба примет все необходимые меры. Ранее в Минтрансе отметили, что меры господдержки, а также нынешние условия на рынке перевозок, позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты.

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