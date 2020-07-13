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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Мой район. Навигатор": протяженность "выделенок" для велосипедистов в столице увеличится

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о строительстве ТПУ "Рижская"

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Москве открыли второй в России электробусный парк "Митино". Современное оборудование и мощности парка рассчитаны на 300 электробусов большого класса. Электробусы российского производства выйдут на 23 городских маршрута в СЗАО к концу 2024 года.

"На Ленинградском направлении, которое скоро станет частью D3, вместе с перевозчиками продолжаем обновлять билетную систему. Это необходимо для ее корректной работы в системе московского транспорта. После ввода новых диаметров пассажиры смогут оплачивать проезд картой "Тройка" по выгодным тарифам и бесплатно пересаживаться на метро и МЦК", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Первые 20 электровелосипедов новой модели 2.0 уже можно взять напрокат на 5 парковках в Инновационном центре "Сколково". Парковки обозначены знаками "Р" на карте в приложении "Велобайк".

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