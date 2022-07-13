"Аэрофлот" объявил о возобновлении рейсов Москва – Пекин. Полеты по этому маршруту начнутся с 20 июля. Но массовым это направление не станет. По данным всероссийского опроса, лишь 2% россиян планируют в 2022 году провести отпуск за границей.

Отдыхать в России намерен каждый седьмой респондент. При этом свой отпуск внутри страны уже провели 4% граждан. И еще 14% россиян запланировали путешествия по стране. Провести отпуска дома или на даче собираются в общей сложности 16% опрошенных. И еще 13% заявили, что будут работать этот год без отпусков. Опрос проводил Фонд "Общественное мнение".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.