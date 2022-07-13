"Аэрофлот" возобновит рейсы между Москвой и Пекином с 20 июля 2022. Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330.

Рейсы из Москвы будут отправляться по средам, из Пекина – в четверг. В компании уточнили, что продажа билетов на рейсы открыта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.