В столичном метро проведут проверку случая с оказанием косметических услуг в вагоне

Служба безопасности столичного метро проводит проверку после публикации видео с передвижным салоном красоты в одном из вагонов на Филевской линии. Одна пассажирка делала другой татуаж бровей.

В Дептрансе напомнили, что в транспорте категорически запрещено создавать ситуации, которые мешают движению пассажиров. Много вопросов не только к мастеру, но и к девушке, которая согласилась лечь на кушетку и рискнуть лицом.

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