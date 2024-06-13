13 июня, 07:15Транспорт
Выставку электропоездов организовали на Киевском вокзале
На Киевском вокзале прошла выставка электропоездов с Московских центральных диаметров. Посетители смогли оценить все модификации составов, в том числе и версию "Иволги 4.0".
В самой новой версии появилось больше дверей, вагоны стали шире. Внутри сделали салон в ежевичном цвете, установили большие информационные экраны.
Кроме того, в "Иволгу 4.0" ввели много разных блоков, которые помогают машинисту управлять электропоездом и производить диагностику уже в пути следования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.