Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Среднее число поездок на автобусах и электробусах Мосгортранса составляет почти три миллиона в рабочий день. Чтобы пользоваться наземным транспортом было комфортно и выгодно, внедряются новые цифровые сервисы. Действуют бесплатные пересадки, QR-коды в салоне и на остановках, а также активация удаленного пополнения "Тройки" на валидаторе.

"Под личным руководством Сергея Собянина уже построено 112 новых станций метро и МЦК, при этом транспортная сеть продолжает развиваться. По Транспортной программе в Москве появятся еще три новые линии, 39 станций метро и девять новых реконструированных станций МЦД. К 2030 году рельсовый каркас столицы расширится до 517 станций. Поездки одного миллиона пассажиров в сутки станут до 30 % быстрее", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Пассажирам доступен новый способ оплаты проезда на всех видах городского транспорта – виртуальной "Тройкой". Виртуальную карту "Тройка" можно использовать на телефонах iOS и Android, а скачать – в приложении "Метро Москвы".