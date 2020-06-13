Участок БКЛ закроют с 22 июня

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13 июня, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Дождь с грозой и сильный ветер сохранятся в Москве до 13 июня

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Новости Московского транспорта

Новости часа: сильный дождь, гроза и ветер ожидаются в Москве в ближайшее время

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93% москвичей будут жить вблизи станций метро и МЦД к 2030 году

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Среднее число поездок на автобусах и электробусах Мосгортранса составляет почти три миллиона в рабочий день. Чтобы пользоваться наземным транспортом было комфортно и выгодно, внедряются новые цифровые сервисы. Действуют бесплатные пересадки, QR-коды в салоне и на остановках, а также активация удаленного пополнения "Тройки" на валидаторе.

"Под личным руководством Сергея Собянина уже построено 112 новых станций метро и МЦК, при этом транспортная сеть продолжает развиваться. По Транспортной программе в Москве появятся еще три новые линии, 39 станций метро и девять новых реконструированных станций МЦД. К 2030 году рельсовый каркас столицы расширится до 517 станций. Поездки одного миллиона пассажиров в сутки станут до 30 % быстрее", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Пассажирам доступен новый способ оплаты проезда на всех видах городского транспорта – виртуальной "Тройкой". Виртуальную карту "Тройка" можно использовать на телефонах iOS и Android, а скачать – в приложении "Метро Москвы".

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