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13 июня, 23:15

Транспорт

Столичный Дептранс утвердил тарифы для речных электросудов

Столичный Дептранс утвердил тарифы для речных электросудов

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Дептранс столицы утвердил тарифы на регулярные речные маршруты. Первые в мире круглогодичные электросуда начнут курсировать от "Киевского вокзала" до "Парка Фили".

Так, в будни билет на речной трамвай, курсирующий по регулярному маршруту, обойдется в 150 рублей. По субботам и воскресеньям проезд будет дороже – 300 рублей.

Пустят ли на борт с велосипедом или собакой? Что думают о новом городском транспорте москвичи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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