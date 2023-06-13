Столичный Дептранс утвердил тарифы для речных электросудов

Дептранс столицы утвердил тарифы на регулярные речные маршруты. Первые в мире круглогодичные электросуда начнут курсировать от "Киевского вокзала" до "Парка Фили".

Так, в будни билет на речной трамвай, курсирующий по регулярному маршруту, обойдется в 150 рублей. По субботам и воскресеньям проезд будет дороже – 300 рублей.

Пустят ли на борт с велосипедом или собакой? Что думают о новом городском транспорте москвичи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.