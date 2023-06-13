Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

Транспорт

Новости часа: первый тягач проехал 684 км в беспилотном режиме из Петербурга в Москву

Новости часа: первый тягач проехал 684 км в беспилотном режиме из Петербурга в Москву

Новости часа: через несколько лет в Москве будет свыше 2,2 тыс электробусов

Участок между "Чеховской" и "Серпуховской" временно закроют

Длинные заторы образовались на границе с Абхазией

Дептранс утвердил тарифы на регулярные речные маршруты в столице

Собянин: через несколько лет в Москве будет свыше 2,2 тыс электробусов

Эксперты рассказали, сколько времени займет дорога на южные курорты в России на машине

Регулярные электросуда запустят в столице

Станции "Чеховская" и "Серпуховская" временно станут конечными

Заторы из машин скапливаются на юге России из-за потока туристов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый тягач проехал 684 километра в беспилотном режиме из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщил оператор.

"Аэроэкспресс" 17–18 июня отменит часть рейсов в аэропорт Внуково и обратно. Об этом заявил перевозчик.

Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Предполагается, что страховка будет приобретаться на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси.

Читайте также
транспортвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика