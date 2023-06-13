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Новости часа: первый тягач проехал 684 км в беспилотном режиме из Петербурга в Москву
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый тягач проехал 684 километра в беспилотном режиме из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщил оператор.
"Аэроэкспресс" 17–18 июня отменит часть рейсов в аэропорт Внуково и обратно. Об этом заявил перевозчик.
Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Предполагается, что страховка будет приобретаться на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси.