Новости часа: первый тягач проехал 684 км в беспилотном режиме из Петербурга в Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый тягач проехал 684 километра в беспилотном режиме из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщил оператор.

"Аэроэкспресс" 17–18 июня отменит часть рейсов в аэропорт Внуково и обратно. Об этом заявил перевозчик.

Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Предполагается, что страховка будет приобретаться на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси.