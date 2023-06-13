Дополнительный воздушный коридор открылся на юг РФ

Перелеты по южным направлениям станут комфортнее – Росавиация открыла второй воздушный коридор. Он позволяет не пролетать над Казахстаном. В зависимости от аэропорта дорога будет занимать на 35 минут меньше. Ранее действовал лишь один такой коридор, пропускавший не более 15 самолетов в час.

Новый коридор позволит перевозчикам сэкономить на авиационном топливе. Теоретически это дает возможность предложить пассажирам более выгодные тарифы.

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