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Транспорт

Дополнительный воздушный коридор открылся на юг РФ

Дополнительный воздушный коридор открылся на юг РФ

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Перелеты по южным направлениям станут комфортнее – Росавиация открыла второй воздушный коридор. Он позволяет не пролетать над Казахстаном. В зависимости от аэропорта дорога будет занимать на 35 минут меньше. Ранее действовал лишь один такой коридор, пропускавший не более 15 самолетов в час.

Новый коридор позволит перевозчикам сэкономить на авиационном топливе. Теоретически это дает возможность предложить пассажирам более выгодные тарифы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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