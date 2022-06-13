Заторы образовались на въезде в столицу. При этом с каждым часом их становится больше. Местами также проводится ремонт дороги, который осложняет движение.

Движение затруднено в настоящее время на 23-м километре Каширского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.