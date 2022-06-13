Авиакомпания "Белавиа" отменила ПЦР-тесты на COVID-19

Белорусская компания "Белавиа" отменила все требования по справкам о прививках от COVID-19, а также ПЦР-тестам, которые ранее требовались от пассажиров, вылетающих в Россию.

Теперь все эти документы пассажирам больше не понадобятся. Новые правила вступают в силу с 14 июня.