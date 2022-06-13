Заторы образовались на въезде в Москву. При этом с каждым часом их становится больше.

Плотный поток на дорогах связан прежде всего с тем, что горожане возвращаются домой после праздничных выходных. Однако движение затрудняет и ремонт дороги.

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