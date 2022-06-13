Москвичам рассказали о ходе строительства МЦД-4

Четвертый московский центральный диаметр должен соединить Киевское и Белорусское направления МЖД. После этого тысячи москвичей смогут экономить до получаса в дороге.

Для запуска линии нужно несколько десятков станций. Одни строят с нуля, а другие просто ремонтируют. Как все будет выглядеть в итоге? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

