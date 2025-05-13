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Новости

13 мая, 17:15

Транспорт

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

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На дорогах столицы сложилась напряженная обстановка. Как сообщил главный специалист ситуационного центра ЦОДД Андрес Топс, наиболее интенсивное движение наблюдается на внешней стороне ТТК в районе Сущевского вала, а также на внутренней стороне МКАД у улицы Молодогвардейской.

Вечером ожидаются затруднения на основных магистралях, включая Садовое кольцо, ТТК и выезды из города по Ленинградскому, Щелковскому шоссе и шоссе Энтузиастов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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