"Москвич" перешел на производство полного цикла

Сергей Собянин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин 13 мая объявили старт производства автомобилей по технологии полного цикла на заводе "Москвич". Мэр Москвы уточнил, что в данный момент смонтирована роботизированная линия сварки. Он добавил, что завод первым в России после остановки западными инвесторами переходит на полный цикл сборки.

Плановые отключения горячей воды отложили в Москве до 20 мая из-за резкого похолодания. Как уточнил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, работа информационных ресурсов для проверки дат отключений по конкретным адресам пока временно приостановлена. Уточненный график отключений горячей воды в ближайшие дни будет опубликован на сайте мэра и правительства столицы.

Ближайшей ночью в Московской области местами ожидаются заморозки до минус 5 градусов, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. Жителей области попросили соблюдать осторожность.

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