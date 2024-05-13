Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 20:00

Транспорт

"Москвич" перешел на производство полного цикла

"Москвич" перешел на производство полного цикла

Собянин: в 2024 году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Новости часа: "Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла

8 новых поездов "Москва-2024" проехали в общей сложности дистанцию около 100 тыс км

Новости часа: автозавод "Москвич" начнет выпускать новый кроссовер в 2024 году

Новости часа: 490 рабочих мест создали на автозаводе "Москвич"

Новые тарифы на проезд в городском транспорте введут 20 мая в Москве

Собянин объявил о начале сборки "москвичей" по технологии полного цикла

Собянин: автомобили "Москвич" будут собирать по технологии полного цикла

Новости часа: Собянин объявил о начале сборки "москвичей" по технологии полного цикла

Сергей Собянин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин 13 мая объявили старт производства автомобилей по технологии полного цикла на заводе "Москвич". Мэр Москвы уточнил, что в данный момент смонтирована роботизированная линия сварки. Он добавил, что завод первым в России после остановки западными инвесторами переходит на полный цикл сборки.

Плановые отключения горячей воды отложили в Москве до 20 мая из-за резкого похолодания. Как уточнил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, работа информационных ресурсов для проверки дат отключений по конкретным адресам пока временно приостановлена. Уточненный график отключений горячей воды в ближайшие дни будет опубликован на сайте мэра и правительства столицы.

Ближайшей ночью в Московской области местами ожидаются заморозки до минус 5 градусов, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. Жителей области попросили соблюдать осторожность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородпогодавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика