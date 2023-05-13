Парад ретро-поездов впервые устроили на Большой кольцевой линии метро. Там можно прокатиться в семи составах различных моделей.

Мероприятие было организовано в честь 88-го дня рождения столичного метрополитена, которое будет отмечаться 15 мая. Внутри поезда "Сокольники" сохранились мягкие сидения и уютные бра. Кроме того, на БКЛ вышел легендарный "Еж". Это один из самых любимых поездов всех времен. Он возил пассажиров около 50 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.